Drum singe wem Gesang gegeben : 150 Jahre MGV Fidelio Püttlingen

Püttlingen „Edles verkündet die Sprache der Töne!“ Das steht auf der reich bestickten Vereinsfahne des Chorgemeinschaft (CG) des Männergesangvereines Fidelio Püttlingen. Der Traditionschor feiert dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen.

Nach Beethovens einziger Oper „Fidelio“ erhielt der Verein seinen Namen. 1872, in seinem Gründungsjahr, lag der deutsch-französische Krieg gerade ein Jahr zurück. In Bayreuth begannen die Bauarbeiten für das „Festspielhaus Richard Wagner“. In Polen kam es zum „Dreikaisertreffen“ für den Erhalt der Monarchie mit Franz-Joseph I, Kaiser-Wilhelm I und Zar Alexander.