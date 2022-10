Mitwirken am kulturellen Leben : 110 Jahre Elisabethenverein St. Sebastian Püttlingen

Mitwirken am kulturellen Leben

Püttlingen Am Sonntag wird in der Pfarrkirche gefeiert.

Die „Elisabethen“ werden 110 – das entnehmen wir der Chronik des Elisabethenvereins St. Sebastian Püttlingen. Am kommenden Sonntag, 16. Oktober, wird das Jubiläum in der Pfarrkirche St. Sebastian, auch „Köllertaler Dom“ genannt, gefeiert. Mit Hochamt, Kirchenchor, Empfang und Umtrunk. Gegründet 1912, unter der Regie der ersten Vorsitzenden Margarete Mertens und Pfarrer Josef Heen, widmet sich der Verein bis heute Aufgaben von Kirche, Caritas, Kultur, sozialem Leben oder gesellschaftlichen Fragen. Zu nennen sind beispielsweise Einkehrtage für Frauen, Taizé-Gebete, Wallfahrten, Spendenaktionen für die heimische Kirche oder für Missionare in aller Welt. Unvergessen die Theaterabende und Faschingsveranstaltungen, die über Jahrzehnte das Kulturleben der Köllertalstadt bereicherten.