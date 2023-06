Kulturbahnhof Püttlingen Förderung für Kulturbahnhof-Gastronomie

Der Zuschuss komme aus dem Sonderkonjunkturprogramm im Gastgewerbe des Saarlandes. Das Vorhaben werde von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – als Teil der Reaktion auf die Corona-Pandemie – gefördert. „Wir investieren insgesamt 240 000 Euro in die Neugestaltung von Küche und Spülküche, in eine zentrale Lebensmittelkühlung sowie in die Modernisierung von Entsorgungsanlagen,“ berichtet Andreas Cordes, der als Geschäftsführer der „Food Manufaktur Saar“ die Gastronomie im alten Bahnhofsgebäude betreibt.