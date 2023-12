Lichterfahrt Riesen-Gaudi mit großen Traktoren

Erfunden wurden die Lichterfahrten in der Corona-Zeit, als die Behörden fast alles stilllegten und die Kontaktmöglichkeiten erheblich einschränkten. In dieser Zeiten seien viele Augen bei der Durchführung der Lichterfahrten zugedrückt worden, sagte Arnold Jungmann, zuständiger Verkehrsdezernent beim Regionalverband Saarbrücken. Dass das nicht so bleiben werde, sei eigentlich jedem klar gewesen. Jungmann war mit zwei Beamten am Freitag vor Ort am Trimm Treff in Püttlingen und überzeugte sich vom ordnungsgemäßen Ablauf der Lichterfahrt. An den Sicherungsmaßnahmen waren viele Polizeibeamte der Inspektion Völklingen und Beamte der jeweiligen Ortspolizeibehörden beteiligt.