Kriegsfolgen : Großer Polizeieinsatz in Altenkessel

Altenkessel Psychisch belasteter Ex-Bundeswehrsoldat wirft Gegenstände auf die Straße.

Stundenlanger Polizeieinsatz am Dienstag in der Gerhardstraße: Im Laufe des Vormittags müssen die Beamten mehrfach zu einem Mehrfamilienhaus ausrücken, weil dort ein Mann randaliert. Schließlich beginnt er damit, verschiedene Gegenstände auf die viel befahrene Straße zu werfen. Deshalb muss die Gerhardstraße am Mittag zwischen der Luisenthaler Straße und dem Ortsausgang Richtung Völklingen gesperrt werden. Der Busverkehr ist beeinträchtigt, die Saartal-Linien schicken einen Verkehrsmeister zum Ort des Geschehens. Schließlich ermittelt die Polizei: Der Mann hat eine psychische Vorerkrankung, und er hat früher bei der Bundeswehr gedient und dabei auch an Kampfeinsätzen teilgenommen. Eine Waffe ist auf seinen Namen zwar nicht registriert. Dennoch wollen die Beamten bei der Ergreifung des Mannes kein Risiko eingehen. Speziell ausgebildete und ausgerüstete Kräfte der Operativen Einheit umstellen schwer bewaffnet das Gebäude. Die Diensthundestaffel rückt an, um mit Sprengstoffspürhunden das Gebäude nach Waffen und Munition durchsuchen zu können. Schließlich trifft auch das Spezialeinsatzkommando aus Saarbrücken ein. Die Elitebeamten stürmen kurz vor 14 Uhr das Gebäude. Der Bewohner lässt sich widerstandslos festnehmen. Es werden in seiner Wohnung auch keine Waffen gefunden. Ein Rettungswagen bringt den Mann in eine psychiatrische Einrichtung.