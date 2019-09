Pop-Klassiker : Psychedelic Rockband Iron Butterfly überzeugt in Püttlingen

Püttlingen Plötzlich fühlen sie sich alle viel jünger – ziemlich genau 50 Jahre jünger. Die etwa 300 Zuschauer, die in den Püttlinger Trimmtreff gekommen sind, um die Idole ihrer Jugend zu erleben. Jetzt erklingt sie: ein bisschen bedrohlich, unverkennbar und sehr einprägsam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Lang

Die Melodie, die den Zeitsprung möglich macht, ihre Zuhörer in die Endzeit der 1960er Jahre trägt, sie ausgelassen tanzen und mitsingen lässt. Iron Butterfly, eine einst im US-amerikanischen San Diego gegründete Band, hat sie als prägendes Riff zu „In a Gadda da Vida“ komponiert und damit den eigenen Weltruhm begründet.

Jetzt zelebriert Martin Gerschwitz als Keyboarder der Band diese tragende Tonfolge, in die alsbald die verzerrte E-Gitarre und die übrigen Instrumente einstimmen werden. Und das ausgerechnet im fast schon beschaulichen Püttlingen, das am Samstagabend eine von nur fünf Stationen einer Welttournee war. Was wohl der tiefen Freundschaft zweier Musiker ist. Der, zwischen dem Püttlinger Schlagzeuger Herry Weiland und Iron-Butterfly-Keyboarder Martin Gerschwitz, der aus Solingen stammt und 1985 in die Staaten ausgewandert ist, um seine musikalischen Träume zu verwirklichen.

Seine erste Band hat er bereits 1969 gegründet – also ein Jahr, nachdem der Iron-Butterfly-Hit die Charts der Welt erobert hat. Vor seiner Auswanderung hat er Howard Carpendale musikalisch begleitet, danach hat er unter anderem für MeatLoaf, Lita Ford und Eric-Burdon and the Animals die Tasten klingen lassen.

Zu den eisernen Schmetterlingen stieß er 2005, wo er mit Schlagzeuger Ray Weston, Bassit Dave Meros, Mike Green an den Percussions und dem Gitarristen Eric Barnett die aktuelle Formation bildet. Mit dem unverwüstlichen „In a Gadda da Vida“ im Tourgepäck, das neben dem einprägsamen Riff durch seine epische Länge auffällt.

Auf dem Vinyl-Langspieltonträger hat der Song einst die komplette B-Seite belegt, in der Live-Version entfalten die Musiker sämtliche Facetten ihres Titels über mehr als eine Viertelstunde.

Zurück zur Musikerfreundschaft zwischen Gerschwitz und Weiland. Dem Schlagzeuger selbst ist es vorbehalten, im Vorprogramm des Iron-Butterfly-Konzerts mit weiteren Weggefährten das Publikum in Fahrt zu bringen. Zum Beispiel mit „Riders on the Storm“ samt ausführlichem Gitarrensolo. Bluesig mit Eric Claptons „Before you accuse me“ oder kultig mit Hendrix‘ „Hey Joe“. Und mit allerhand musikalischen Gästen auf der Bühne. Etwa die Jugendlichen Tom und Alessio, die mit ihrer Energie für viel frischen Wind sorgen.