Prozess wegen schwerer Nötigung gegen leitenden Polizeibeamte : Ex-Dozent: „Ich war froh, dass das öffentlich wurde“

Saarbrücken Im Prozess wegen schwerer Nötigung gegen den früheren Vize-Rektor der Fachhochschule für Verwaltung, den leitenden Kriminaldirektor Christof Baltes (58), und einen Polizeirat (42) sagte am Montag ein ehemals hauptamtlicher Dozent aus.

Ein Kriminalrat (37) hatte damals Kontakt mit einem der betroffenen Kommissaranwärter und einer Mitarbeiterin des Vize-Rektors. So habe er erfahren, dass Handys zeitweise eingezogen waren. Den Studenten, den er als „bodenständig und ehrlich“ einschätzte, habe er gefragt, ob er denn in seinem Unterricht (Staats- und Verfassungsrecht) nicht zugehört habe, als es um Grundrechte ging. Genau in diese sei, so der Zeuge, wohl eingegriffen worden. Die Gegenfrage des Betroffenen sei gewesen: „Was hätte ich denn tun sollen?“ Er habe das Mobiltelefon schließlich ausgehändigt.