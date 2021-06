Prozessauftakt am Landgericht : Krankenpfleger aus dem Saarland bestreitet versuchten Mord

Der Angeklagte Daniel B. am Freitag vor dem Landgericht. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am Freitag hat vor dem Saarbrücker Landgericht der Prozess gegen Daniel B. begonnen. Ihm wird versuchter Mord an Patienten der SHG-Kliniken und des Uni-Klinikums vorgeworfen. Was sagt er zur Anklage?