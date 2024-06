Rund 50 Teilnehmer Demonstranten wollten über Situation in Gaza informieren

Zum Vorwurf des Antisemitismus, der häufig in der Berichterstattung im Zusammenhang mit propalästinensischen Demonstrationen und Gruppen thematisiert wird, reagiert Rana Issazadeh, selbst Mitglied von „Yallah Shalom!“, eindeutig: „Wir sehen das so, dass der Begriff des Antisemitismus als politische Waffe verwendet wird, um die Pro-Palästina-Solidarität zu diskreditieren und eine Entsolidarisierung in der deutschen Gesellschaft hervorzurufen.“ In ihrer 20-jährigen politischen Arbeit in Palästina-solidarischen Gruppen seien ihr antisemitische Tendenzen so gut wie nie aufgefallen. Man könnte natürlich nicht leugnen, dass es solche Tendenzen gäbe, aber viel zu häufig würde der Begriff des Antisemitismus genutzt, um eine Kritik an Israel zu delegitimieren. „Wir hier von ,Yallah Shalom!’ argumentieren mit dem internationalen Recht. Beispielsweise gab es letzte Woche eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, dass Israel mit der Militäraktion in Rafah aufhören muss. Israel hat diese Entscheidung einfach ignoriert und wenn wir auf diese Dinge hinweisen, wird es als Antisemitismus bezeichnet.“