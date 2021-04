Das Projekt "Strahlende Kinderaugen Kenia" bittet um Spenden : Schüler aus Kenia suchen Paten aus dem Saarland

Im April haben diese Jungen und Mädchen in Kenia ihren Schulabschluss gemacht. Das Projekt „Strahlende Kinderaugen Kenia“ will sie weiter unterstützten und sucht Paten. Foto: Stahlende Kinderaugen Kenia

Saarbrücken/Mtwapa 23 Schüler in Kenia haben ihren Schulabschluss gemacht. Das Projekt „Strahlende Kinderaugen Kenia“ will die Jugendlichen weiter finanziell unterstützen und bittet um Spenden.

Es war Ende vergangenen Jahres als die SZ zum ersten Mal über das Hilfsprojekt „Strahlende Kinderaugen Kenia“ berichtet hatte. Die Saarländerinnen Michael Scharf und Jutta Geisbauer, die sich im Projekt engagieren, baten um Spenden für den Neubau eines Kinderheimes im Slumgebiet von Mtwapa in Kenia. Jairus Orangi hatte in der Stadt nahe Mombasa 2013 die „Precious Hope School“ gegründet für Kinder aus ärmsten Verhältnissen. Die deutsche Initiative unterstützt die Schule, außerdem das Waisenheim „Minto Childrens Home“ in Mombasa. Das platzt aber aus allen Nähten, weshalb ein Neubau in der Nähe der Schule entstehen soll. Dank der Spendenbereitschaft der Saarländer – binnen eines Monats sind 6263 Euro zusammengekommen – konnte die Initiative ein Grundstück direkt neben der Schule kaufen, sagt Scharf. „Der Bau des Kinderheims dauert noch, aber das Grundstück haben wir sicher.“