Projekt „Strahlende Kinderaugen Kenia“ : Schüler aus Saarbrücken helfen Kindern in Kenia

Saarbrücken Die Initiative „Strahlende Kinderaugen Kenia“ unterstützt Waisenkinder in Elendsvierteln nahe der Hauptstadt Mombasa. Durch einen Artikel in der SZ wurden Schüler im Saarland auf das Projekt aufmerksam.

Fast von Anfang an dabei ist die Saarbrückerin Michaela Scharf. Sie war bereits einige Male in Kenia, zuhause wirbt sie unermüdlich für das Projek – mit Erfolg. Durch einen Artikel in unserer Zeitung wurde kürzlich die Friedrich-List-Schule – KBBZ Saarbrücken auf das Projekt aufmerksam, sagt Scharf der SZ. Dominik Beck, Lehrkraft am KBBZ und Leiter des Projektteams „Fair’s cool“ – das KBBZ ist eine „Fairtrade-Schule“ –, schlug vor, den Erlös durch den Verkauf fair gehandelter Rosen aus Kenia an die Initiative zu spenden. „Uns ist wichtig, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern neben beruflichen Fachkompetenzen auch Werte wie Verantwortungsbewusstsein vermitteln“, sagt Schulleiterin Andrea Alt-Bohr. 500 Euro konnten die Schüler mit der Aktion sammeln.