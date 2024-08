Projekt „Radeln ohne Alter“ Wer einmal dabei war, will öfter mit

Auch Manfred Hörnes geht an diesem Tag nicht zum ersten Mal mit der Rikscha auf Tour. „Das ist gut, da sehe ich wenigstens mal was und komme aus dem Haus, so komme ich ja nicht fort“, sagt der 90-Jährige. Als Maschinenbauingenieur sei er früher durch dir halbe Welt gereist. Aber, fügt er hinzu: „Ich kam von den Baustellen meist gar nicht weg und habe nicht viel zu sehen bekommen.“ Schon erreichen die Rikschas den Biergarten von Silo und Rhenania-Bau am Osthafen. „Tagsüber ist natürlich nichts los“, konstatiert Theresa Franzen. Und wie findet die alte Dame den Kulturhafen? „Schade, dass das immer noch ziemlich verwahrlost aussieht“, meint sie nach einigem Zögern. Über den Saar-Leinpfad geht es flott zurück Richtung Innenstadt. Für den Bürgerpark reicht die Zeit an diesem Tag nicht mehr, nur noch für die Berliner Promenade, auch die Fahrgäste der zweiten Tour sollen ja nicht zu kurz kommen. Michael und Torsten haben heute noch nicht so viel gesagt. Warum strampeln sie eigentlich ehrenamtlich jeden Montag? „Damit man in der Pension etwas zu tun hat, was anderen nützlich ist“, sagt Michael „…und anderen eine Freude macht!“, das will Theresa Franzen unbedingt noch hervorheben.