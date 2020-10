Projekt „Luisa ist hier!“ : Hilfe für Frauen, die sich belästigt fühlen

Die Hand eines Mannes liegt auf dem Knie einer Frau. Wer sich in einer Kneipe oder Diskothek belästigt fühlt, soll sich künftig diskret mit der Frage „Ist Luisa hier?“ an Mitarbeiter wenden und so Hilfe erhalten können. Foto: dpa/Jens Kalaene

Saarbrücken Das Projekt „Luisa ist hier!“ soll jetzt auch im Saarland Ausgehen und Feiern für Frauen sicherer machen. Sie sollen sich in unangenehmen Situationen in Kneipen und Clubs an das Personal wenden können.

Ausgelassen tanzt eine junge Frau in der Disko. Daneben bewegt sich ein Mann zur Musik. Sie kennt ihn nicht, er sieht nett aus. Plötzlich greift er an ihren Po. Eine Straße weiter sitzt eine Dame am Tresen in einer Kneipe. Der Mann neben ihr, ein Kollege, legt seine Hand auf ihr Knie. Zur selben Zeit betritt eine weitere Frau die Bar. Aus der hinteren Ecke ertönt ein Pfiff, dann eine anzügliche Bemerkung. Die Frauen haben Angst, fühlen sich unwohl und belästigt. Niemand ist in der Nähe, den sie um Hilfe bitten können.

Damit Frauen sich in der Öffentlichkeit sicherer fühlen – egal ob sie von einem Bekannten oder Unbekannten belästigt werden – hat der Frauennotruf in Münster 2016 das Projekt „Luisa ist hier!“ ins Leben gerufen. In 63 Städten wird es bereits umgesetzt, jetzt auch in Saarbrücken. Mit der Frage „Ist Luisa hier?“ können sich Frauen an das Personal der Kneipe, der Diskothek oder des Restaurants wenden. Die Mitarbeiter sollen direkt und vor allem diskret helfen. Wie genau, das entscheiden die Betriebe, in erster Linie aber die Betroffenen selbst, erklären Sonja Bader und Julia Sapelkina vom Frauennotruf im Saarland. „Das Personal sollte nicht fragen, was genau passiert ist, sondern nur, inwiefern sie behilflich sein können.“ Ohne weitere Erklärung, ohne Rechtfertigung, ohne unnötige Fragen zu stellen.

Laut der Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Kinder aus dem Jahr 2004 hat jede vierte Frau schon einmal sexuelle Gewalt erlebt. Meist durch Menschen, denen sie vertrauen. Partner, Vater, Bruder, Kollege, Nachbar, Bekannter. Auch Unbekannte werden übergriffig, in der Öffentlichkeit. Wo zwar viele Menschen sind, die Frauen aber oft alleine dastehen.

„Luisa ist hier!“ will das ändern. Mitarbeiter des Lokals sollen den Betroffenen Schutzräume bieten. Wörtlich genommen kann das eine Rückzugsmöglichkeit sein. Im Personalraum der Kneipe, in der Küche oder der Toilette. Vielleicht bittet die Frau auch, ein Taxi zu rufen, oder sie im Auge zu behalten, bis sie ihre Sachen von ihrem Sitzplatz genommen hat. Der Mitarbeiter könnte – je nach Situation – denjenigen, der die Frau belästigt hat, auffordern zu gehen. Gegebenenfalls kann man die Polizei rufen.

Wichtig ist, dass die Mitarbeiter objektiv bleiben, sagt Bader. „Sie dürfen den Frauen keine Vorwürfe machen, sie nicht beschuldigen, eine Situation vielleicht provoziert zu haben.“ Ebenso sollten sie auf Mitleid verzichten. Es gehe nicht darum, in so einem Fall die Lebensgeschichte auszubreiten, sondern: „Aktuell reagieren und die Situation für die Betroffenen überschaubar machen.“ Durch ein ruhiges Auftreten, langsames Sprechen, Information über Möglichkeiten, wie die Frauen unmittelbar dem Geschehen entkommen können. Für weitergehende Hilfen stehen Beratungsstellen zur Verfügung, wie der Frauennotruf. Sonja Bader und Julia Sapelkina erhoffen sich durch die Kampagne, dass die Hemmschwelle sinkt. Dass Frauen sich durch das diskrete Angebot ermutigt fühlen, nach Hilfe zu fragen. Gleichzeitig soll es eine präventive Funktion haben. Teilnehmende Betriebe sollen mit Flyern und Plakaten auf die Aktion aufmerksam machen. Die Hilfe richtet sich letztlich auch nicht ausschließlich an Frauen, auch wenn die laut Studien am häufigsten Opfer von Übergriffen würden, während die Täter meist männlich seien, erklären Bader und Sapelkina. Auch Männer seien betroffen, Frauen würden zu Täterinnen.