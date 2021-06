Hilfsangebot für junge Leute aus suchtbelasteten Familien im Regionalverband : „Löwenzahn“ soll Kinderseelen stärken

Saarbrücken Viele junge Leute wuchsen oder wachsen im Regionalverband bei drogenkranken Eltern auf. Das neue Hilfsangebot „Löwenzahn“ soll die Kinder und Jugendlichen stark machen für ihren ganz besonderen Alltag. Und für eine Herausforderung, die noch vor ihnen liegt.

Darüber umflattern Schmetterlinge einen in kräftigem Grün gemalten Löwenzahn. So heißt das neue Hilfsangebot für Kinder und Jugendliche, bei dem die Bilder entstanden sind. Die Pflanze steht für Widerstandskraft. Genau das soll „Löwenzahn“ Mädchen, Jungen und Teenagern vermitteln, die Hilfe brauchen.

Kontakt: Saskia Herges ist erreichbar unter Tel. (0162) 4 69 92 73 oder per Mail an die Adresse saskia.herges@dh-saar.de. Jessica Wilhelm hat Tel. (0173) 5 81 80 71 und die E-Mailadresse jessica.wilhelm@dh-saar.de

Auf die Frage, wie viele Kinder im Regionalverband in drogenbelasteten Familien leben, antwortetet dessen Pressestelle: „Dazu kann das Jugendamt keine Angaben machen. Es werden lediglich Kinder erfasst, die untergebracht wurden oder sonstige Hilfen erhalten.“ Klar ist: Bei rund 100 Kindern und Jugendlichen im Regionalverband waren die Probleme in ihren drogenbelasteten Familien so groß, dass das Jugendamt sie in Pflegefamilien unterbringen musste.