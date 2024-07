Schüler lernen fürs Leben Kleine Helden auf dem Weg, die Welt zu retten

Sie sind nicht die einzigen, die an diesem Vormittag voller Stolz demonstrieren, wie Engagement etwas in Bewegung bringt, für ihre und für unsere Welt. Da ist die „Strom-Spar“-Gruppe, die recherchiert hat, dass es in Saarbrücken noch viel zu viele Straßenlaternen ohne LED-Beleuchtung gibt und einen Brief an den Oberbürgermeister schreiben will, damit auch ihre Schule bald eine Solaranlage bekommt. Da sind die beiden Jungs von der „Pflanzengruppe“, die im Schulgarten kantinentaugliches Gemüse gezogen haben. Gleich daneben baut die klein besetzte „Insektengruppe“ ein Insektenhotel auf. Fred und Samuel dagegen beschäftigen sich mit dem vom Aussterben bedrohten Nördlichen Breitmaulnashorn, von denen es weltweit nur noch zwei, unglücklicherweise weibliche Exemplare gibt. Und die „Rote Panda“-Gruppe mit den, tja eben Roten Pandas. Den rund 10 000, die es noch gibt, was „für die ganze Welt eindeutig zu wenig ist“, wie Jonah, 9 Jahre konstatiert. Also flugs für eine Patenschaft geworben – so geht das!