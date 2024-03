Boxen Saarbrücker Boxer Lorch holt 13. Sieg im 14. Profi-Kampf

Am 11. Mai steigt die „2. Lorch Fight Night“ im Bürgerhaus in Burbach. Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 35 Euro. „Den Gegner werden wir in zwei, drei Wochen verkünden“, sagt Lorch. Unter anderem steigen in Burbach auch der Neunkircher Profi Yannik Gödicke und der in Saarbrücken beheimatete Syrer Haider Warda in den Ring, die wie Alexander Lorch von dessen Vater und Ex-Profi Uwe Lorch trainiert werden.