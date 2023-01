Vortrag in Saarbrücken : Der Ukraine-Krieg aus persönlicher Sicht

Der ukrainische Jura-Professor Roman Petrov beendete seine Gastprofessur an der Universität des Saarlandes mit einem Vortrag im Rathaussaal. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Der ukrainische Jura-Professor Roman Petrov sprach im Festsaal des Saarbrücker Rathauses über den Krieg, den Russland gegen sein Heimatland führt.

Seit dem letzten Sommersemester ist der Jurist Roman Petrov an der Universität des Saarlandes als Gastprofessor tätig. Der Ukrainer wechselt jetzt an die Uni in Heidelberg und hielt seinen letzten Vortrag im Saarland als öffentliche Veranstaltung im Saarbrücker Rathaussaal.

Die Auswirkungen des Krieges in seiner Heimat schilderte er zunächst aus der persönlichen Perspektive. Da er gewusst habe, dass er die Einladung aus Saarbrücken hat und das Land verlassen kann, sei seine Situation nicht so schlimm gewesen wie für andere. Trotzdem habe er unter dem Verlust seiner Heimat gelitten, verbunden mit dem Gefühl, dass niemand weiß, wann die Normalität zurückkehrt. Petrov stammt aus dem Donbass und wuchs mit russischer Kultur und Geschichte auf. Der Krieg habe sein Verständnis der eigenen Identität schwerwiegend in Frage gestellt. Seine Familie, die sich immer auf Russisch unterhalten habe, sei zum Ukrainischen übergegangen.

Danach sprach Petrov darüber, wie der Krieg die Sichtweise der Ukrainer änderte. Die Nation sei stark zusammengerückt im letzten Jahr. Wie er selbst hätten sich viele Ukrainer von der Sprache, der Ethnie und der Mentalität her als Teil der russischen Kultur empfunden. Jetzt schwankten viele zwischen Hass und dem Wunsch nach Versöhnung bezüglich der russischen Nation. Die etwa 40 Zuhörer konnten sich eine Vorstellung davon machen, wie es Petrov selbst gehen mag, als dieser erzählte, dass zehn seiner Studenten an der Front fielen. Wie sieht es der russischen Gesellschaft aus? Die sei gefangen zwischen der Vaterlandsliebe und dem Widerstand gegen das Putin-Regime. Darüber, was gerade in der Ukraine passiert, dürfe man nicht sprechen, ohne gleichzeitig befürchten zu müssen verhaftet zu werden.

Petrovs Familie lebt in Teilen in Russland, er versuche in Kontakt mit seinen Verwandten zu bleiben. Die Leute dort müssten sich zwischen Stillschweigen oder Auswanderung entscheiden. Außerdem funktioniere das traditionelle russische Wirtschaftsmodell nicht mehr: Dem Westen Energie zu liefern und im Gegenzug moderne Technologie zu erhalten. Derzeit laufe schon die Kampagne für die Wahlen im nächsten Jahr an; einen Regimewechsel sieht Petrov aber nicht kommen.

Wie betrachtet der Professor die Änderungen, die der Krieg für Deutschland gebracht hat? Ihm fiel dazu das deutsche Wort Zeitenwende ein, das eine große Bedeutung gewonnen habe im letzten Jahr. Die Deutschen sähen sich höheren Ausgaben für Energie und Verteidigung gegenüber. „Wir sehen eine Menge wirtschaftlicher Herausforderungen“, meinte Petrov. Ein anderes Problem, das noch nicht so sehr sichtbar sei, sei die bevorzugte Behandlung von ukrainischen Flüchtlingen im Gegensatz zu solchen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Dafür wisse er keine Lösung, so der Professor. Dass Deutschland so viele Ukrainer aufgenommen hat, werde aber auf ewig im Gedächtnis bleiben.

Auf die EU habe sich der Krieg in der Form ausgewirkt, als dass viele Milliarden an Hilfsgeldern in die Ukraine geflossen seien. Außerdem denke man über größere strategische Autonomie und weniger Abhängigkeit von den USA nach. In der Abfolge, vom Kleinen zum Größeren zu schauen, fehlte in Petrovs Vortrag noch der Blick auf die internationale Staatengemeinschaft. Was könne diese in Zukunft tun, um solche Aggression und Kriegsverbrechen zu verhindern? Zumindest müsse man sich Gedanken um eine Reform des UN-Sicherheitsrats machen. Ebenso sollte eine neue Architektur des internationalen Rechts geschaffen werden.

Am Ende fasste Jura-Professor Thomas Giegerich den Vortrag Petrovs kurz zusammen. Danach kamen beide ins Gespräch. Dass die Ukraine bereits 2026 der EU beitreten wolle, sei doch ziemlich ambitioniert, meinte Giegerich. Je schneller desto besser, entgegnete Petrov. Man wolle unter den europäischen Schutzschirm. Aber auch er sei skeptisch, dass die EU-Mitgliedschaft so schnell vonstatten gehe. Das sei ohnehin nur möglich, wenn der Krieg vorbei ist.