Professionelle Hilfe für Kinder aus Scheidungsfamilien

In einer Gruppe von bis zu sieben Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren soll „KiTS“ helfen, mit dieser neuen Situation leben und umgehen zu lernen.Der Kurs beginnt am 5. September um 16 Uhr in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes Am Schlossberg 3 in Alt-Saarbrücken. Die weiteren Termine sind: 12., 19., 26. September, 17., 24. und 31. Oktober – immer von 16 bis 17.30 Uhr.

Informationen und Anmeldung unter (06 81) 32 533 oder kits@ksb-sb.de