Special Olympics soll Thema in Fokus rücken Kein leichter Weg zum Training: In der Freizeitgestaltung hapert es bei Umsetzung der Inklusion

Wer 15 Jahre alt ist, verbringt viel Zeit in der Schule. Mehr oder weniger gerne besuchen Jugendliche den Unterricht. Doch vieles, was in diesem Alter wichtig ist, spielt sich außerhalb der Schulwände ab. Freundschaften schließen, eigene Talente entwickeln, Freizeitaktivitäten, die einen Ausgleich zur Kopfarbeit bieten: Das findet oft im Vereinsleben statt. Das möchte auch der 15-jährige Naim aus Ensheim gerne erleben. Einfach ist es aber nicht. Bei Naim wurden Autismus-Spektrum-Störungen und starkes ADHS diagnostiziert. Der Zugang zu einem Verein ist für ihn schwierig, wie seine Mutter Sarah Chong berichtet. Mehrmals versuchte sie, ihn anzumelden. „Ich habe immer mit offenen Karten gespielt und darauf hingewiesen, dass er eine besondere Unterstützung braucht“, erzählt sie. Doch die Sportvereine hätten den Jungen nicht angenommen. „Ich mache den Betreuern keinen Vorwurf. Sie sind oft Ehrenamtler, die die Kinder in ihrer Freizeit trainieren. Man kann von ihnen nicht zusätzlich verlangen, dass jeder im Umgang mit Inklusionskindern geschult ist“, sagt sie. Trotzdem bedauert sie, dass Jugendliche wie ihr Sohn solche Möglichkeiten nicht haben. „Naim ist Einzelkind. Mir ist sehr wichtig, dass es in einer Gruppe Gleichaltriger sozialisiert wird“, sagt Chong.