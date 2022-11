Überprüfung des Warntons : Mehrere Sirenen heulen am Mittwoch in Saarbrücken

Foto: dpa/Soeren Stache

Saarbrücken In Saarbrücken werden am Mittwoch neue Sirenenanlagen geprüft. Bis zum Nachmittag wird der Warnton in mehreren Stadtteilen zu hören sein.

Am Mittwoch, 2. November, werden in Saarbrücken neue Sirenenanlagen in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14 Uhr geprüft. Diese wurden vom Amt für Brand- und Zivilschutz in Alt-Saarbrücken, St. Johann, Eschberg, St. Arnual, Gersweiler und Dudweiler installiert, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Über die Sirenenanlagen ertönt testweise der Signalton ‚Probe‘. Dieser Ton hält 15 Sekunden lang an. Bürgerinnen und Bürger müssen davon ausgehend keine Maßnahmen ergreifen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Lesen Sie auch Energiekrise : Stromausfall in Saarland – das sollte jeder bei einem Blackout zu Hause haben

Saarbrücken modernisiert Sirenen

Hintergrund der Sirenenprobe ist die Modernisierung der Warninfrastruktur. Laut der Stadt Saarbrücken besteht das vorhandene Sirenennetz seit den 1960er-Jahren und besteht überwiegend aus elektromechanischen Sirenen. Diese werden bis 2025 durch elektronische Sirenen ersetzt und zusätzlich neue Standorte ergänzt, teilt die Stadt mit. Demnach wird es in der Landeshauptstadt immer wieder zu neuen Sirenenproben kommen.