SZ-Umfrage bei saarländischen Energieversorgern : Preisexplosion im Heizwinter befürchtet

Heizen wird teurer werden. Um wie viel tiefer die Kunden in die Taschen greifen müssen, steht allerdings bei den saarländischen Energieversorgern noch nicht genau fest. Foto: dpa/Patrick Pleul

Saarbrücken Die Energiepreise kennen zurzeit nur eine Richtung – nach oben. Das gilt sowohl für Heizöl als auch für Erdgas und Strom. Der bevorstehende Heizwinter könnte der teuerste werden, den Deutschland jemals erlebt hat.

Von Lothar Warscheid

Die Gaspreise sind auf einen neuen Rekordstand geklettert. 65 Euro kostet die Megawattstunde (MWh) derzeit – dreimal mehr als üblich. Auch die Strompreise haben sich seit Januar 2020 um fast 50 Prozent verteuert, so das Statistische Bundesamt.

Wie hoch die Energierechnung für die Saarländer am Ende des Winters ausfallen wird, ist allerdings noch offen. Die meisten Stadtwerke sowie die Versorger Energie Saar-Lor-Lux (ESLL) und Energis halten sich mit detaillierten Prognosen noch zurück, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. So kann bei den Stadtwerken St. Wendel „derzeit noch nicht bestimmt werden, wie sich die Anstiege auf die Verkaufspreise auswirken“, sagt Geschäftsführer Dietmar Bauer. Ähnlich äußerten sich andere Versorger. Sie verweisen darauf, dass noch nicht feststeht, wie sich Entgelte für die Nutzung der Gasleitungen entwickeln, die von der Bundesnetzagentur festgelegt werden. „Sie sind für die Kalkulation von wesentlicher Bedeutung“, sagt eine Sprecherin der Stadtwerke Völklingen. Dennoch gehen die meisten davon aus, dass sie ihre Gaspreise nach oben anpassen werden.

Neben den Beschaffungskosten und den Netzentgelten sorgt eine weitere Erhöhung der Steuern auf das Klimagas Kohlendioxid (CO 2 ) für steigende Gaspreise. Die CO 2 -Steuer wurde Anfang dieses Jahres eingeführt. Sie startete mit 25 Euro pro emittierter Tonne CO 2 und soll bis 2025 auf 55 Euro je Tonne nach oben klettern. Der Saarbrücker Versorger ESLL hat ausgerechnet, dass allein der CO 2 -Preis von 25 Euro, bedeutet, dass ein Kunde mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden (kWh) 108 Euro mehr zahlen muss. „Anfang 2022 wird der CO 2 -Preis um weitere 20 Prozent steigen und damit zu erneuten Kostensteigerungen führen“, erinnert ein ESLL-Sprecher.

Dass die Beschaffungspreise für Gas so stark gestiegen sind, hat Experten zufolge mehrere Gründe. So waren die Füllstände der Gasspeicher nach dem relativ kalten Winter 2020/2021 „auf einen historischen Tiefststand“, heißt es bei der Initiative Erdgasspeicher (INES). Dies hatte zur Folge, dass im Sommer die Speicher wieder gefüllt wurden, was zu steigenden Preisen führte. Außerdem ist die Gasnachfrage in den vergangenen Monaten vor allem in Asien stark gestiegen. Daher kommt auch verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG), das für Entspannung auf den Märkten sorgen könnte, derzeit nicht in Europa an. Weil die Asiaten höhere Preise zahlen, lenken die USA, wo LNG massenweise gefördert wird, ihre Tanker lieber über den Pazifik statt über den Atlantik und damit nach Europa.

Dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Gashahn zudreht und „uns im Winter frieren lässt“, wie die Bild-Zeitung vermutet, verneinen Experten. Sowohl der Branchenverband Zukunft Gas als auch der Energiekonzern RWE versichern, dass der russische Gaskonzern Gazprom „alle vertraglichen Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden erfüllt“, schreibt das Handelsblatt. 2020 stammte das in Deutschland verbrauchte Erdgas „zu mehr als 50 Prozent aus Russland, dann folgen Norwegen mit durchschnittlich 30 Prozent und die Niederlande mit zwölf Prozent“, erinnert ein Sprecher der Stadtwerke Homburg.

Trotz all dieser Verwerfungen „droht keine Versorgungs-Unterbrechung“, sagt Marcel Dubois, Vorstand der Neunkircher KEW Kommunale Energie- und Wasserversorgung. „Europa verfügt wie kein anderer Markt über eine sehr gute Infrastruktur.“ Zudem kaufen „die traditionellen Versorger die benötigten Energiemengen langfristig und vorausschauend ein, um die Versorgungssicherheit zu sichern“, betont Jochen Strobel, der bei der Saarbrücker Energis für die Privat- und Gewerbekunden zuständig ist.

Für kleinere Gasanbieter, die ausschließlich an den stark schwankenden Spotmärkten einkaufen, könnte es jedoch eng werden, meint Strobel. Vor wenigen Tagen musste die Firma DEP Deutsche Energiepool aus Niedersachsen ihren Kunden mitteilen, dass sie gezwungen sei, „die bundesweite Belieferung von Erdgas vollständig einzustellen“. Denn die Beschaffungspreise für die täglich hinzu gekauften Spotmengen „haben sich rund verdreifacht“.