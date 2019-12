In zweite Runde gekommen : Preise für Saarländer bei Mathe-Wettbewerb

St.Ingbert/Winnenden Die Schüler Robin Lahni und Ole Gabsdil aus St. Ingbert haben in der zweiten Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik einen Preis gewonnen. Für ihre Leistungen wurden sie am Dienstag in Winnenden (Baden-Württemberg) ausgezeichnet. Deutschlandweit beteiligten sich 1479 Jugendliche am Bundeswettbewerb, davon 12 aus dem Saarland.