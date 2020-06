„Finanzielle Wertschätzung“ : LAG Hospiz fordert Corona-Bonus auch für Palliativ-Kräfte

Saarbrücken Die Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Saarland fordert eine Pflegeprämie für die Beschäftigten der Palliativpflege und der hospizlichen Versorgung. Die Versorgung und Beratung von Schwerkranken und Sterbenden werde hauptsächlich von Pflegefachkräften als Teil von multiprofessionellen Teams erbracht.

Auch an diesen Diensten und Einrichtungen und ihren Pflegefachkräften sei die Corona-Krise nicht spurlos vorüber gegangen. Die Arbeitsgemeinschaft habe einen Brief an Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) und an die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Landtages des Saarlandes formuliert und darum gebeten, dass „auch die Pflegenden in der Hospiz- und Palliativversorgung für ihre schwere und gesellschaftlich hoch anerkannte Aufgabe eine ähnliche finanzielle Anerkennung erhalten wie das Pflegepersonal in der Langzeitpflege und in ambulanten Pflegediensten“ (wir berichteten).