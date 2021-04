Soll ein Grüner ohne Fachkenntnisse auf einen Chefsessel? : Postenschacher ums Kulturdezernat beginnt

Saarbrücken Offenbar wollen die Grünen ihren Stadtrats-Fraktionsvorsitzenden Torsten Reif zum Kulturdezernenten machen.

Die Fragen gefallen Torsten Reif nicht. Will er als Nachfolger seines Parteifreunds Thomas Brück im September das Amt des Saarbrücker Dezernenten für Bildung, Kultur und Jugend antreten? Wird ihn seine Fraktion für die Wahl zu diesem Amt im Stadtrat nominieren? Er will das weder dementieren noch bestätigen. Und schon gar nicht, „bevor wir in der Koalition darüber gesprochen haben“, sagt der Vorsitzende der Grünen-Stadtratsfraktion. Und überhaupt: Der Stadtrat hat ja „gerade erst die Auschreibung beschlossen“.

Genau diese Ausschreibung ist es, die auf Torsten Reif hinweist. Bevor der Stadtrat die Ausschreibung am Dienstagnachmittag beschlossen hat, beantragte die SPD eine Ergänzung des Ausschreibungstextes. Man möge doch bitte reinschreiben, dass in Bezug auf Buildung, Kultur und Jugend „Erfahrung erwünscht“ ist, forderte der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Mirco Bertucci. Die Stadtratsmehrheit aus CDU, Grünen und FDP lehnte das ab. „Es geht darum, einen Entscheidungsträger zu finden. Dem wird diese Ausschreibung gerecht“, begründete der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Sascha Zehner, die Ablehnung.