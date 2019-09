Porträt : Eine japanische Ballerina an der Saar

Miyuki Shimizu tanzt die Titelrolle in Stijn Celis Ballett „Shunkin". Foto: Bettina Stoess

Saarbrücken Als sie drei Jahre alt war, begann Miyuki Shimizu in Japan zu tanzen. 2014 kam sie ins neue Hessische Staatsballett, seit der Spielzeit 2018/19 gehört sie zum Saarländischen Staatsballett. Kürzlich gewann sie den Sponsorclub-Preis des Staatstheaters.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Isabell Nina Schirra

Anfang Juli gewann die aus Yamaguchi im Süden Japans stammende Miyuki Shimizu den Sponsorclub-Preis des Saarländischen Staatstheaters für ihre besonderen Leistungen als Shunkin in Stijn Celis‘ gleichnamiger Choreographie sowie beim Ballettabend „Extravaganzen“.

Für Shimizu kam das mehr als überraschend, vielleicht auch, weil ihr Karriereweg alles andere als wie aus dem Lehrbuch ist. Sie selbst beschreibt ihre Karriere sogar mit dem englischen Wort „rare“, zu deutsch: selten.

Sie erzählt, dass die meisten professionellen Ballett-Tänzer sehr früh mit der klassischen Ausbildung beginnen, schon in Kindertagen. Sogar wer mit 15, 16 Jahren entscheidet, professionell tanzen zu wollen, ist spät dran. Meist erfolgt der Wechsel zu professionellen Ballettschulen viel früher.

Wie genau Shimizu zum Tanzen kam, daran erinnert sie sich kaum noch. Ihre Mutter nahm Ballettstunden, weil deren Arbeitskollegin es tat. Und irgendwie landete dann auch Shimizu im Tanzsaal, da war sie ungefähr drei. Eines stand jedoch immer fest: Die Ballettstunden waren „just for fun“. Dass sie sich selbst nie auf den großen Bühnen der Welt sah, mag verschiedene Gründe haben.

Einerseits sei sie nie von sich selbst überzeugt gewesen, habe nie geglaubt, gut genug zu sein um professionelle Tänzerin werden zu können, sagt sie bescheiden. Andererseits mag auch die Situation für Tänzer in Japan zur Abkehr von dieser Vorstellung beigetragen haben: Zwar ist Ballett in Japan sehr beliebt, jedoch gibt es keine staatlichen oder hauseigenen Kompanien. Nur wenige Tänzer haben die Möglichkeit, professionell zu arbeiten und können wenn, dann eher schlecht als recht davon leben.

So blieb Ballett für Miyuki Shimizu erst einmal ein Hobby. Mit 18 zog Shimizu nach Tokio, wo sie an der Ochanomizu Universität studierte. Zwar kein Ballett, allerdings auch irgendetwas mit Tanz: „dance education“ – ins Deutsche wohl am Besten mit Tanz-Pädagogik übersetzt. Eine Bekannte vermittelte Shimizu an ein kleines Ballett-Studio, wo sie ihre private Praxis vertiefen wollte. Dort traf sie schließlich auf eine Lehrerin, die ihr Talent erkannte. Sie sei eine „strikte, intensive und vor allem achtsame, umsorgende“ Lehrerin gewesen, erzählt Shimizu. Und habe sie schließlich dazu gebracht, zu ihrem ersten Vortanzen zu gehen. Da war sie 20 – und hatte noch nie zuvor auf einer professionellen Bühne gestanden. Die Rolle bekam sie trotzdem – ein Solo in Schwanensee. Wohl der Traum eines jeden Balletttänzers.

Weitere Engagements folgten. Shimizu sagt, sie habe, natürlich, „weiter hart an sich gearbeitet“. Dennoch habe sie nie etwas zu erzwingen versucht, „die Dinge sind einfach so passiert“. Nachdem sie einige europäische Kompanien in Tokio tanzen gesehen hatte, fiel ihre Entscheidung nach Europa zu gehen. Denn diese „Art von Tanz“ wollte sie auch.

2009 ein erstes Vortanzen beim Tanzensemble des Staatstheaters Wiesbaden. Sie scheiterte. Die beiden darauffolgenden Jahre waren ein ewiges Hin und Her zwischen Japan und Europa, zwischen Hoffnung und Niederlage. Ein Stipendium für aufstrebende Künstler der japanischen Regierung ermöglichte es ihr 2012 doch nach Wiesbaden zu gehen. Nach Ablauf des einjährigen Stipendiums durfte sie dort bleiben, ging 2014 mit ins neugegründete Hessische Staatsballett, seit der Spielzeit 2018/19 ist sie Mitglied im Saarländischen Staatsballett.

Fast wirkt es so, als könne sie das selbst alles gar nicht richtig glauben. Das Wort Scham will sie nicht in den Mund nehmen, und doch komme ihr manchmal der Gedanke, dass sie das alles gar nicht verdient habe. „Ich kann mich unendlich glücklich schätzen, schließlich habe ich keine richtige Ausbildung“, sagt sie. Dass das nicht alles ist, sondern auch Talent zählt, scheint sie immer wieder zu vergessen.

Miyuki Shimizu. Foto: Martin Kaufhold/martinkaufhold.de