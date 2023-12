Porträt der im Saarland lebenden Autorin Deana Zinßmeister „Schliemann hat mich fasziniert“

An ihrem ersten Roman hat Deana Zinßmeister 13 Jahre geschrieben – nur für sich. Sie erinnert: „Mein Mann war beruflich viel unterwegs und die Kinder noch klein. Ich habe damals einen Bericht über Winzer gesehen, die im 18. Jahrhundert nach Australien ausgewandert sind und fand das sehr interessant. Dann fing es an in meinem Kopf los zu galoppieren und ich habe das zu Papier gebracht.“ Noch erzählt sie niemandem davon. Irgendwann nimmt die Beschäftigung mit dem Stoff so viel Zeit in Anspruch, dass sie damit aufhören will. Letztendlich besinnt sie sich jedoch und gibt das Skript einer befreundeten Journalistin zur Beurteilung. „Sie hat sich die Zeit genommen es zu lesen und sagte zu mir: schreiben ist ein Handwerk, das sich mit der Übung verbessert. Aber das Wichtigste ist Fantasie und die hast Du. Schreib das Buch zu Ende. Das tat ich und dann hat es in den Fingern gejuckt, wie weit komme ich mit meiner Geschichte?“ Sie bietet sie 2004 einer Literaturagentur an, wird angenommen, und nun geht es zügig voran. Sie erhält bei einem kleinen Verlag einen Vertrag für zwei Bücher. „Nach den 13 Jahren des langsamen Schreibens musste ich innerhalb von neun Monaten den zweiten Teil fertig haben.“ Sie schafft es und 2006 erscheinen „Fliegen wie ein Vogel“ und dessen Nachfolger „Der Duft der Erinnerung“.