Protestanten laden ein : Popgottesdienst am Lorenzberg

Schafbrücke (red) Ein Popgottesdienst ist am Sonntag, 20. September, ab 11 Uhr in der evangelischen Kirche am Lorenzberg, Schafbrücke. Das Duo „Yannisha“ macht Musik. Pfarrer Jörg Metzinger predigt über die biblische Schöpfungsgeschichte – in Zeiten des Klimawandels ein brisantes Thema.

Coronabedingt sind 50 Teilnehmende erlaubt, eine Anmeldung ist notwendig.