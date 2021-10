Nachwuchsförderung im Osthafen : Wasser-Asse jagen durch neuen Parcours

Saarbrücken Polizeisportverein Saar baut zur Talentförderung eine Kanu-Slalom-Strecke im Osthafen. Denn der anspruchsvolle Wassersport liegt im Trend.

Ein Akteur ist besonders eng mit der neuen Trainingsstrecke verbunden, die Wassersportabteilung des Polizeisportvereins (PSV) Saar. Werner Müller von den Polizei-Wassersportlern, erinnert sich an die kleine Vorgänger-Anlage für die Kanu-Sportler, war sie doch ganz in der Nähe des Stegs, an dem die Boote der PSVler ankern. Müller und anderen Polizeisportlern war es ein Anliegen, die Trainingsmöglichkeiten der Kanu-Sportler im Osthafen zu verbessern.