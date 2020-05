Drei Fahrten enden in Saarbrücken tödlich

Kostenpflichtiger Inhalt: Unfälle in der Landeshauptstadt

Unfallort Bundesstraße 51: Die zerstörte Frontpartie dieses Citroën Berlingo zeugt von der Wucht, mit der dort ein SUV Audi Q7 am 13. Oktober gegen den Wagen geprallt war. Für den Berlingo-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Seine Frau musste mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Homburg. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Statistik 2019: Unfallzahlen steigen im Vergleich zu 2018 deutlich. Viele Verursacher flüchten. Experten finden fast jeden Zweiten.

Die Bundesstraße 51 gehört am 13. Oktober 2019, einem Sonntag, zur Fahrtroute eines Ehepaares. Die beiden sind in ihrem

Citroën Berlingo auf dem Weg in den Urlaub. Sie werden ihr Ziel nicht erreichen. Gegen 10 Uhr endet die Reise in Höhe des Industriegebiets Bübingen mit einem fürchterlichen Unfall. Es wird der schlimmste in einer ganzen Reihe von Zusammenstößen, die es 2019 auf der B 51 gegeben hat.