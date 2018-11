Die Bundespolizei hat am Donnerstag, 29. November, am Autobahn-Grenzübergang Goldene Bremm drei Fanbusse von Olympique Marseille kontrolliert. Die Anhänger des französischen Fußball-Erstligisten waren auf dem fast 1000 Kilometer langen Weg zum Europa-League-Rückspiel am Abend bei Eintracht Frankfurt. Nach knapp 830 Kilometern Fahrt wurden sie in Saarbrücken kontrolliert. Dabei fanden Bundespolizisten in allen drei Bussen in Deckenverkleidungen umfangreiche Pyrotechnik. Sie stellten das Material sicher. Das bestätigte die zuständige Bundespolizeidirektion Koblenz am Donnerstagabend auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung. Zudem wurden in den Fanbussen verbotene Gegenstände wie Vermummungs-Material und Betäubungsmittel gefunden.

Die Olympique-Fans erhielten von der Polizei ein Stadionverbot für die Commerzbank-Arena in Frankfurt. Daraufhin erklärten sie freiwillig, dass sie nicht weiter nach Frankfurt reisen, sondern sich sofort auf die knapp 830 Kilometer Rückreise nach Marseille machen. Die drei Busse fuhren von Saarbrücken aus kurz hinter die Grenze. Auf französischer Seite zündeten sie nach Angaben der Bundespolizei dann Pyrotechnik, die sie offenbar bei den Kontrollen vor den deutschen Beamten verstecken konnten. Die französische Polizei beendete das Treiben. Die Fans aus Marseille machten sich schließlich auf den Heimweg. Übrigens: Am Abend kassierte ihre Mannschaft eine 0:4-Niederlage bei Eintracht Frankfurt – und rutschte dadurch sogar noch hinter Apollon Limssol aus Zypern auf den letzten Platz der Gruppe H ab.