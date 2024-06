Polizeieinsatz an der Saar Polizei will Auto und Toten aus der Saar bergen

Saarbrücken · (bub) Polizeitaucher hatten am Donnerstag einen öffentlichkeitswirksamen Einsatz am Saarufer unterhalb des Staatstheaters. Der Grund: das Wasser- und Schifffahrtsamt hat nach dem Hochwasser bei Untersuchungen der Fahrrinne einen Pkw in der Flussmitte entdeckt.

06.06.2024 , 17:18 Uhr

Ein Polizeitaucher steigt am Donnerstag am Ufer unterhalb des Saarbrücker Staatstheaters in die Saar. Foto: BeckerBredel