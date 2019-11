Festnahme in Saarbrücken : International gesuchter Straftäter sitzt jetzt ein

Festnahme in Saarbrücken

Saarbrücken Inmitten einer Massenschlägerei machte die Polizei am Sonntag einen überraschenden Fang.

(red) Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen eine Massenschlägerei in Saarbrücken beendet. Dabei fiel den Beamten auch ein 32 Jahre alter Mann auf. Als sie prüften, mit wem sie es da zu tun hatten, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl wegen Drogendelikten vorlag. Daraufhin nahmen die Polizisten den Mann fest. Nächste Station nach der Gewahrsamszelle war das Zimmer eines Haftrichter. Nun sitzt der Festgenommene in der Saarbrücker Justizvollzugsanstalt.