Schwerer Unfall an Goldener Bremm : Franzose verunglückt bei Verfolgungsjagd mit Saarbrücker Polizei

Exklusiv Saarbrücken Auf der Flucht vor der Polizei hat ein stark betrunkener Franzose in Saarbrücken einen schweren Unfall verursacht.

Spektakulärer Unfall kurz vor der deutsch-französischen Grenze in Saarbrücken: Die Polizei bestätigt Informationen der Saarbrücker Zeitung, wonach in der Nacht zu Samstag, 17. April, ein 32 Jahre alter Franzose auf der Flucht im Verkehrskreisel in der Metzer Straße mit seinem Fahrzeug verunglückt ist. Was war passiert?