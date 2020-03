Nach Einbruch auf Tankstelle und in Kirche : Polizei überführt zwei Einbrecher mit DNA-Analyse

Sulzbach Mehrere Monate nach der Tat konnte die Polizei Sulzbach nun per DNA-Analyse zwei Tatverdächtige ermitteln. Sie sollen in eine Tankstelle sowie in eine Kirche eingebrochen sein.

Nach zwei Einbrüchen im Januar 2019 und September 2019 ist es der Polizei jetzt durch die Auswertung der DNA-Spuren an den Tatorten gelungen, zwei dringend tatverdächtige Männer zu ermitteln. Das teilte die Polizei Sulzbach am Donnerstag um 23.55 Uhr per E-Mail mit.

Im ersten Fall hinterließ der vermeintliche Täter bei einem Einbruch im Januar 2019 in einem abgesperrten Bereich einer Tankstelle in der Hauptstraße in Quierschied seine Spuren. Die Auswertung ergab, dass es die DNA eines 36 Jahre alten Mannes aus Illingen ist. Der Mann sei der Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt, hieß es.