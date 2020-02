Nach Diebstahl in Saarbrücker Aldi : Polizei sucht zwei Taschendiebinnen mit Fotos

Saarbrücken Sie haben eine 84 Jahre alte Dame in einem Saarbrücker Aldi bestohlen. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach zwei Frauen.

Zwei Taschendiebinnen, die am 12. November 2019 in der Saarbrücker Aldi-Filiale am Rastpfuhl 2a eine 84 Jahre alte Frau bestohlen haben, sucht die Polizei jetzt mit Fotos. Wie die Polizei am Montag (17.2.2020) mitteilte, zeigen die Aufnahmen der Videokamera, wie die erste Täterin die ältere Dame von vorne anspricht. In diesem Moment greift die zweite Täterin in die Jackentasche des Opfers und stiehlt die Geldbörse.