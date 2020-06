Überfall an Haltestelle : Maskierter Mann raubt Busfahrerin in Saarbrücken aus

Rodenhof Er spielt eine hilflose Person. Als ihm eine Busfahrerin helfen will, greift der Mann sie an. Er verletzt die Frau und klaut ihr den Geldbeutel.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend eine Busfahrerin auf dem Rodenhof in Saarbrücken überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sie den Linienbus in der Kalmannstraße abgestellt. Beim Verlassen des Busses wurde sie auf einen scheinbar hilflosen Mann aufmerksam, der an der Bushaltestelle kauerte. Als sie ihm helfen wollte, griff er sie an.