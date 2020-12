Zeugen schreiten ein : Brandstifter zündet in Saarbrücken gelbe Säcke an

Die Feuerwehr musste in die Trierer Straße in Saarbrücken ausrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ein Unbekannter hat am Montag, 28. Dezember, um 4.05 Uhr in der Trierer Straße in Saarbrücken mehrere zum Abtransport bereit gestellte gelbe Säcke angezündet. Das teilt die Polizei mit. Nachdem Zeugen aus der Nachbarschaft den Mann vom Fenster aus angesprochen haben, flüchtete er.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten die Anwohner mit Wasserflaschen verhindern, dass sich der Brand ausbreitet. Zum Täter ist nur bekannt, dass er eine schwarze Jacke und eine Wollmütze trug.