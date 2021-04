Saarbrücken : Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall auf der A 620

Saarbrücken Ein folgenschwerer Zusammenstoß auf der Stadtautobahn gibt der Polizei noch Rätsel auf. Helfen Zeugen den Ermittlern weiter?

(red) Zwei Verletzte, zwei Stunden Sperrung: Der Zusammenstoß zweier Autos auf der Stadtautobahn hat am Samstag, 17. April, gegen 5.40 Uhr aufwändige Bergungs- und Ermittlungsarbeiten nach sich gezogen. Der Polizei zufolge geriet eine Mettlacherin (22) Richtung Mannheim in Höhe der Wilhelm-Heinrich-Brücke plötzlich von der linken auf die rechte Fahrspur und kollidierte mit dem Pkw einer 29 Jahre alten Frau aus Sulzbach. Der Wagen der 22-Jährigen blieb in Folge der Kollision auf dem Dach liegen. Das Auto der 29-jährigen geriet ins Schleudern und kollidierte mit einer Mauer am rechten Fahrbahnrand. Rettungskräfte befreiten die Eingeklemmten. Beide Frauen kamen in umliegende Saarbrücker Krankenhäuser.