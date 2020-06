Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe : 16-Jährige Hayat Alkhaled aus Saarbrücken wird vermisst

Die 16-jährige Hayat Alkhaled aus Saarbrücken-Malstatt wird seit letzten Mittwoch (03. Juni 2020) vermisst. Foto: Polizei

Saarbrücken-Malstatt Die 16-jährige Hayat Alkhaled aus Saarbrücken-Malstatt wird seit letzten Mittwoch, 3. Juni, vermisst. Wie die Polizei am Mittwoch, 10. Juni, mitteilte, wurde sie zuletzt in ihrem Zuhause in der Völklinger Straße gesehen.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Hayat Alkhaled ist cirka 1,70 m groß, schlank und arabischen Phänotyps. Sie trug zuletzt eine schwarze Hose, eine weiß-orangefarbene Jacke, ein weißes T-Shirt, schwarze Schuhe sowie ein schwarzes Kopftuch. Außerdem trug sie einen schwarzen Rucksack.

Foto: Polizei