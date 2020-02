Öffentlichkeitsfahndung : Polizei sucht Unbekannte nach Schmuckdiebstahl in Saarbrücken

Polizei sucht Unbekannte nach Schmuckdiebstahl in Saarbrücken

Saarbrücken Eine Diebin gibt sich als neue Nachbarin aus, die sich ausgesperrt habe – und nutzt die Hilfsbereitschaft einer Saarbrückerin aus, um Schmuck im Wert von 14 000 Euro zu stehlen.

Die unbekannte Täterin stand am 26. September vergangenen Jahres in der Schmollerstraße im Stadtteil St. Johann vor der Wohnungstür ihres späteren Opfers. Sie stellte sich als neue Mieterin vor und behauptete, sich ausgesperrt zu haben. In der Wohnung bat sie um ein Glas Wasser – das sie nie anrühren sollte. Nach dem unerwarteten Besuch war Schmuck im Wert von 14 000 Euro verschwunden.