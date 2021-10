Polizei sucht Stefan F. : Vermisster 38-Jähriger in Dudweiler

Vermisster 38-Jähriger in Dudweiler

Saarbrücken/Dudweiler Bereits seit der vergangenen Woche wird in Dudweiler ein 38-Jähriger Mann vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Stefan F. in einer hilflosen Lage befindet.

Seit dem 19. Oktober 2021 wird Stefan F. vermisst. Der 38-Jährige wurde in der vergangenen Woche letztmalig gegen Abend im Bereich einer Tankstelle in der Scheidter Straße in Saarbrücken-Dudweiler gesehen.