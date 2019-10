Zeugensuche : Polizei: Wer saß bei Unfall in Alt-Saarbrücken am Steuer?

Saarbrücken Die Polizei sucht weitere Zeugen eines Unfalls. Ersten Angaben von Beobachtern zufolge schraubte ein Mann am Samstag gegen 6 Uhr in der Metzer Straße nach einem Unfall an einem qualmenden Auto die Nummernschilder ab.

Die Polizisten fanden einen stark beschädigten Peugeot vor. Der Zusammenstoß mit Pollern hatte den Motorblock beschädigt und zwei Airbags ausgelöst. In der Nähe fanden die Beamten den mutmaßlichen Fahrer, einen 29-jährigen Franzosen. Er war so betrunken, dass die Ermittler eine Blutprobe anordneten und den Führerschein sicherstellten.