Überfall in St. Arnual : Polizei: Wer sah den Raub auf der Laurettentreppe in St. Arnual?

Die Polizei bittet Zeugen des Überfalls, sich beim Kriminaldienst Saarbrücken zu melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein noch flüchtiger Verbrecher hat am Freitag kurz nach 5 Uhr eine Frau (54) an der Laurettentreppe in St. Arnual überfallen. Das Opfer war zu Fuß auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Auf der Laurettentreppe kam ihr langsam ein etwa 1,75 Meter großer Mann entgegen.

Als er die Frau bemerkte, stürmte er auf sie zu. Im Vorbeilaufen versuchte er, die Handtasche an sich zu reißen. Die Frau hielt sie fest und stürzte. Der Räuber floh Richtung Talstraße. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Evangelische Krankenhaus. Der Kriminaldienst Saarbrücken fahndet nach dem Räuber. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose und einen grauen Kapuzenpullover.