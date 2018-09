Einbrecher von Überwachungskamera erwischt

Wer kennt diesen Mann? Die Tat ist schon ein bisschen her: Am 18. August ist der Unbekannte am späten Abend über den Innenhof in ein Bürogebäude eingebrochen und hat dort bei einer Firma technische Ausrüstung und Bargeld gestohlen. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilt. Jetzt haben die Beamten ein Foto veröffentlicht, auf dem der Einbrecher verdutzt in die Überwachungskamera guckt. Die hatte er dann zwar auch noch schnell mitgehen lassen - zur Sicherheit -, an die Bilder kam die Polizei aber trotzdem.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Inspektion in St. Johann unter Tel. 0681/9321-233.