Völklinger Polizeibericht : Wer sah, wie die alte Dame bestohlen wurde?

Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen-Luisenthal Am Samstag, 9. Januar, gegen 10 Uhr erschien eine 78-jährige Frau in der Dienststelle der Völklinger Polizei und erstattete dort eine Anzeige gegen unbekannt. Die 78-Jährige berichtete den Polizisten, dass sie am Freitag, 8. Januar, zwischen 10 und 11 Uhr im Lidl-Markt in Luisenthal einkaufen war.

Als sie an die Kasse ging, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Einkaufstasche verschwunden war. Das teilte die Polizei mit und bittet um Hilfe.