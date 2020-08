Öffentlichkeitsfahndung : Polizei sucht Angreifer eines 17-Jährigen

Der etwa Mitte 20-Jährige soll am 2. Mai einem 17-Jährigen mit einem Schraubenschlüssel auf den Hinterkopf geschlagen haben. Foto: Polizei

Quierschied Polizei sucht den Täter, der am 2. Mai einen 17-Jährigen mit einem Schraubenschlüssel geschlagen hat.

Mit einem Phantombild sucht die Polizei einen noch unbekannten Täter im Zusammenhang mit gefährlicher Körperverletzung. Der Mann soll am 2. Mai gegen drei Uhr morgens auf dem Marktplatz von Fischbach-Camphausen, einem Ortsteil von Quierschied, einem 17-Jährigen mit einem Schraubenschlüssel auf den Hinterkopf geschlagen haben, wie die Polizei mitteilt. Der Jugendliche erlitt eine Schwellung am Hinterkopf sowie eine Platzwunde an der linken Schläfe.