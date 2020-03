Polizei stoppt Saarbrücker auf A 620 : Unter Drogen und ohne Führerschein, aber mit geklauten Kennzeichen und Waffen auf der Autobahn unterwegs

Saarbrücken/Völklingen Dumm gelaufen: Ein Saarbrücker ist mit einem Auto mit defekten Hecklampen unterwegs. Der VW fällt der Polizei auf. Sie stoppt das Fahrzeug. Es stellt sich heraus: die Nummernschilder sind geklaut, der Fahrer hat Drogen genommen und keine Fahrerlaubnis, der Beifahrer hat Waffen dabei.

Eine Polizei-Streife ist am Freitag, 6. März, gegen 1.15 Uhr auf der Autobahn auf das Fahrzeug eines Saarbrückers aufmerksam geworden. Die Kontrolle hatte es dann in sich. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann samt Beifahrer mit einem blauen VW Passat auf der Autobahn 620 von Völklingen kommend in Richtung Saarlouis unterwegs. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise und weil die Heckbeleuchtung des Autos defekt war, war er den Polizisten aufgefallen. Diese ließen per Funk von Kollegen die SB-Kennzeichen des Fahrzeugs überprüfen. Die Abfrage ergab, dass diese gestohlen sind.