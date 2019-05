54-Jähriger verhaftet : Polizei stellt in Saarbrücken größere Menge Drogen sicher

Saarbrücken Bei einer Personenkontrolle hat die Polizei einen 54-jährigen Deutschen verhaftet. Der Mann hatte synthetische Drogen dabei.

Die Polizei in Saarbrücken hat am Mittwochnachmittag ein größere Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Bei einer groß angelegten Personenkontrolle in der Saarbrücker Innenstadt, bei der auch eine Operative Einheit aus Neunkirchen mitgewirkt hat, fiel den Beamten ein 54-jähriger Mann auf. Der versuchte sich der Kontrolle in der Nähe der Johanneskirche zu entziehen und rannte vor den Polizisten davon.