Zeuge sieht Maskierten : Polizei schnappt Einbrecher in Kita

Polizei schnappt Einbrecher in Kita

Saarbrücken Einschlägig bekannter 21-jähriger Dieb war in Brebach-Fechingen unterwegs.

Ein polizeibekannter 21-Jähriger ist am Sonntag, kurz vor 12 Uhr, in die Kindertagesstätte Brebach-Fechingen eingebrochen. Ein Zeuge sah jedoch den Maskierten in der Brückwiesstraße beim Übersteigen des Zauns und rief die Polizei.