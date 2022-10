Bargeld erbeutet : Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche in Mehrfamilienhäusern

Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche in Mehrfamilienhäusern

Saarbrücken In Saarbrücken und Burbach kam es vermehrt zu Betrugsfällen und Diebstählen durch Frauen, die vorgaben, sich in einer hilflosen Situation zu begeben. Die Polizei warnt vor dieser neuen Betrugsmasche.

Bisher unbekannte Täterinnen haben sich mit einer Betrugsmasche vermehrt Zugang zu Mehrfamilienhäusern in Saarbrücken und in Burbach verschafft. Wie die Polizei mitteilt, haben bei den Betrugsvorfällen vorwiegend Frauen vorgegeben, in einer hilflosen Lage zu sein und sich als Nachbarn ihrer meist älteren Opfer ausgegeben.